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عون: أردت تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولكن وزير المال يومها اقترح التمديد له وقد حصل على تصويت الثلثين في مجلس الوزراء

Lebanon 24
05-07-2023 | 14:10
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وزير الإعلام زياد مكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: تكليف وزير المالية رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحقّ حاكم مصرف لبنان على أدائه لمهامه وانعكاس ذلك على مهام "المركزي" وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب
lebanon 24
05/07/2023 23:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: بالأمس اجتمعت مع وزير العدل وشرح لي كل الحيثيات المتعلقة بموضوع تعيين محاميين عن الدولة للدفاع عن الدولة في حال حصل اي اتهام لحاكم مصرف لبنان ولقد اصبحت على قناعة بضرورة عرض هذا الملف على مجلس الوزراء
lebanon 24
05/07/2023 23:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل عن تعيين محامين ممثلين للدولة اللبنانية في الدعوى القضائية بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: مضينا العقود وهي لا تزال سارية المفعول وانا متمسك بها ولن أتراجع عنها
lebanon 24
05/07/2023 23:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: إن لم يكن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يريد استلام المهام بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، يجب تعيين حارث قضائي للمصرف المركزي
lebanon 24
05/07/2023 23:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
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