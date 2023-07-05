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البيت الأبيض: نواصل مراقبة الوضع عن كثب في محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا

Lebanon 24
05-07-2023 | 15:09
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