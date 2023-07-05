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بايدن: ندعم بشكل كامل نيل السويد عضوية النيتو ونتطلع بفارغ الصبر لإتمام عملية انضمامها

Lebanon 24
05-07-2023 | 15:30
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