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بايدن: ندعم بشكل كامل نيل السويد عضوية النيتو ونتطلع بفارغ الصبر لإتمام عملية انضمامها
Lebanon 24
05-07-2023
|
15:30
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