كريدية لـ"حوار المرحلة": عبارة "أعلى سعر انترنت بأدنى جودة بالعالم" غير دقيق فنحن لم نزيد الاسعار بعد ويجب ألا ننسى أنّ الإنترنت نشأ في لبنان على شبكة هاتف تقليدية

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