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كريدية عن قطع الـ"فايبر أوبتيك" في البترون واتهام الهيئة باستهداف المناطق المسيحية: الحملة بدأت في الضاحية، فهل هي مسيحية أيضًا؟

Lebanon 24
05-07-2023 | 15:49
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