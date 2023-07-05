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كريدية: ضربنا الثقة بهيئة "أوجيرو" بالسياسة وهذا ما يؤدي الى تدهور قطاع الاتصالات، ولم نترك أي سفارة أو ngo لتأمين الدعم

Lebanon 24
05-07-2023 | 15:51
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