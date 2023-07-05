Advertisement

أخبار عاجلة

الشرطة الإسرائيلية تفرق بالقوة أعدادا كبيرة من المتظاهرين ضد التعديلات القضائية وسط تل أبيب

Lebanon 24
05-07-2023 | 17:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: الشرطة الإسرائيلية تفرق بالقوة أعدادا كبيرة من المتظاهرين وسط تل أبيب
lebanon 24
06/07/2023 03:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قادة المعارضة الإسرائيلية يجمدون محادثات مع نتنياهو بشأن التعديلات القضائية انتظارا لتشكيل لجنة تعيين القضاة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
06/07/2023 03:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة كان الإسرائيلية: لم يطرأ أي تحسن على حالة المصابين بجروح خطيرة في عملية تل أبيب
lebanon 24
06/07/2023 03:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الشرطة الإسرائيلية: نُطالب باليقظة لأن العملية العسكرية في جنين تزيد من احتمال شنّ عمليات فلسطينية
lebanon 24
06/07/2023 03:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:54 | 2023-07-05
18:53 | 2023-07-05
18:52 | 2023-07-05
18:51 | 2023-07-05
18:50 | 2023-07-05
18:49 | 2023-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website