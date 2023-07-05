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كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس: المجاهدان كانا يتجهان لمخيم جنين لدعم إخوانهم حين تعرضا للاعتقال والاعتداء

Lebanon 24
05-07-2023 | 18:54
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