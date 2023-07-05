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أخبار عاجلة
زلزال بقوة 5.8 يضرب المنطقة الحدودية بين الشيلي والأرجنتين
Lebanon 24
05-07-2023
|
22:55
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