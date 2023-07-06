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الدفاعات الجوية الأوكرانية: اعتراض 7 صواريخ روسية من أصل 10 صواريخ من طراز كاليبر استهدفت غربي البلاد
Lebanon 24
06-07-2023
|
01:41
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