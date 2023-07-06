رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مؤتمر إطلاق "الخطة الوطنيّة لمكافحة السرطان": لإنتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن ووقف الإستغلال الطائفي للموضوع والتفاهم على طبيعة المرحلة المُقبلة

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