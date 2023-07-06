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ميقاتي: إن الأخطر من السرطان الذي يضرب مجتمعنا العائلي هو السرطان الذي يضرب جسم الوطن وهو سرطان الطائفية والمذهبية

Lebanon 24
06-07-2023 | 04:43
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