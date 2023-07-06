28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
33
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رئيس الوزراء الإثيوبي: التخزين التدريجي للمياه في سدّ النهضة سيتمّ بشكل لا يضرّ بدولتيّ المصبّ
Lebanon 24
06-07-2023
|
05:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الإثيوبي: سنقوم بعملية التخزين لهذا العام في سد النهضة تدريجياً حتى أيلول المقبل
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإثيوبي: سنقوم بعملية التخزين لهذا العام في سد النهضة تدريجياً حتى أيلول المقبل
06/07/2023 13:21:25
06/07/2023 13:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإثيوبي لنائب البرهان: مستعدون لزيارة الخرطوم والجلوس مع طرفي الصراع لوقف إطلاق النار (الشرق)
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإثيوبي لنائب البرهان: مستعدون لزيارة الخرطوم والجلوس مع طرفي الصراع لوقف إطلاق النار (الشرق)
06/07/2023 13:21:25
06/07/2023 13:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإيطالية تطالب قمة الناتو المقبلة بتقديم ضمانات أمنية حقيقية لأوكرانيا
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإيطالية تطالب قمة الناتو المقبلة بتقديم ضمانات أمنية حقيقية لأوكرانيا
06/07/2023 13:21:25
06/07/2023 13:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: نؤيد حقّ "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها
Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: نؤيد حقّ "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها
06/07/2023 13:21:25
06/07/2023 13:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سيارات إسعاف تنقل 8 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستشفى... ما الذي أصابهم؟
Lebanon 24
سيارات إسعاف تنقل 8 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستشفى... ما الذي أصابهم؟
07:55 | 2023-07-05
05/07/2023 07:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
كلب ينهش صاحبه حتى الموت.. هذا ما حصل في الدكوانة (صور)
Lebanon 24
كلب ينهش صاحبه حتى الموت.. هذا ما حصل في الدكوانة (صور)
11:58 | 2023-07-05
05/07/2023 11:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيلان في برج البراجنة والتوتر يسود في المنطقة.. وفيديو متداول للقاتل المشتبه به (صور)
Lebanon 24
قتيلان في برج البراجنة والتوتر يسود في المنطقة.. وفيديو متداول للقاتل المشتبه به (صور)
12:28 | 2023-07-05
05/07/2023 12:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرش بفتاتين قاصرتين.. رمى الاولى في هذه المنطقة واغتصب الثانية
Lebanon 24
تحرش بفتاتين قاصرتين.. رمى الاولى في هذه المنطقة واغتصب الثانية
14:56 | 2023-07-05
05/07/2023 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميمان لحاكم مصرف لبنان... هذا ما جاء فيهما
Lebanon 24
تعميمان لحاكم مصرف لبنان... هذا ما جاء فيهما
08:57 | 2023-07-05
05/07/2023 08:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:17 | 2023-07-06
وزارة الخارجية الروسية: إستدعاء سفير فنلندا وإبلاغه احتجاج موسكو على سياسة هلسنكي المناهضة لروسيا
06:15 | 2023-07-06
ميقاتي سيستقبل بعد ظهر اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا ووفد من قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بقيادة القائد العام الجنرال أرولدو لازارو
06:14 | 2023-07-06
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تابع الوضع في الجنوب عبر اتصالات مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وقيادة قوات "اليونيفيل"
06:13 | 2023-07-06
وزير الخارجية الإيرانية يلتقي نظيره السوداني في أذربيجان في أول لقاء من نوعه منذ 7 سنوات
06:11 | 2023-07-06
الكرملين: لا نتعقب تحركات يفغيني بريغوجين والاتّفاق المبرم مع مجموعة "فاغنر" لإنهاء التمرد لا يزال قائماً
06:05 | 2023-07-06
الكرملين ينتقد زيارة زيلينسكي لبلغاريا ويقول إن كييف توسع الصراع
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
06/07/2023 13:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
06/07/2023 13:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
06/07/2023 13:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact