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"الجزيرة" عن مصادر إسرائيلية: إنفجار جديد لقذيفة قرب الحدود في منطقة قرية الغجر بعد بدء القصف الإسرائيليّ

Lebanon 24
06-07-2023 | 05:22
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