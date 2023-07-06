ميقاتي سيستقبل بعد ظهر اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا ووفد من قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بقيادة القائد العام الجنرال أرولدو لازارو

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