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اليونيفيل: نجري تحقيقا للتأكد من طبيعة الانفجارات التي رصدناها صباح اليوم في منطقة المجيدية اللبنانية

Lebanon 24
06-07-2023 | 06:37
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