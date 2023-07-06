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اليونيفيل: نجري تحقيقا للتأكد من طبيعة الانفجارات التي رصدناها صباح اليوم في منطقة المجيدية اللبنانية
Lebanon 24
06-07-2023
|
06:37
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