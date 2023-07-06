Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الفنلندي: سنقوم بإجراء مماثل ردا على ما قامت به روسيا ضدّ دبلوماسيينا في موسكو

Lebanon 24
06-07-2023 | 07:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا تطرد 9 دبلوماسيين فنلنديين ردا على خطوة مماثلة
lebanon 24
06/07/2023 17:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية: إستدعاء سفير فنلندا وإبلاغه احتجاج موسكو على سياسة هلسنكي المناهضة لروسيا
lebanon 24
06/07/2023 17:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: أبلغت الرئيس الفرنسي خطورة ما تقوم به روسيا في محطة زابوروجيا (الشرق)
lebanon 24
06/07/2023 17:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البولندي: نُريد إستضافة أسلحة نووية أميركية ردا على نشر روسيا أسلحة مماثلة في بيلاروسيا
lebanon 24
06/07/2023 17:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:23 | 2023-07-06
10:13 | 2023-07-06
10:12 | 2023-07-06
10:08 | 2023-07-06
09:47 | 2023-07-06
09:23 | 2023-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website