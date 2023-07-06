Advertisement

أخبار عاجلة

شبكة "إن بي سي" الأميركية: مسؤولون أميركيون سابقون من الأمن القومي أجروا محادثات سرية مع لافروف وشخصيات روسية

Lebanon 24
06-07-2023 | 07:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"شبكة إن بي سي" الأميركية: المحادثات كانت تهدف لتمهيد الطريق لمفاوضات محتملة لإنهاء الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
06/07/2023 17:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي: تصرفات قيادة "فاغنر" الخائنة وضعت روسيا على حافة حرب أهلية
lebanon 24
06/07/2023 17:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن يوجّه "الأمن القومي" بمراقبة الأوضاع في روسيا
lebanon 24
06/07/2023 17:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة "سي إن إن" نقلاً عن مصادر: مسؤولو الاستخبارات الأميركية والأوروبية لم يتوقعوا تحرُّك قائد فاغنر لاقتحام روستوف
lebanon 24
06/07/2023 17:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:23 | 2023-07-06
10:13 | 2023-07-06
10:12 | 2023-07-06
10:08 | 2023-07-06
09:47 | 2023-07-06
09:23 | 2023-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website