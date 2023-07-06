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"الجزيرة" عن الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: منفذ عملية كدوميم أطلق النار على جندي إسرائيلي وحارس أمن خلال تفتيش سيارته

Lebanon 24
06-07-2023 | 10:08
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