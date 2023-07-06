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"لبنان 24": يسير الجيش وقوات اليونيفل دوريات مؤللة مشتركة على طول الخط الازرق في منطقتي حاصبيا والعرقوب بعد القصف الاسرائيلي قبل الظهر على خراج بلدة كفرشوبا وحلتا وكفرحمام

Lebanon 24
06-07-2023 | 10:23
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