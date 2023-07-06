Advertisement

أخبار عاجلة

أمين عام الناتو: السويد لن تنضم للتحالف خلال القمة المقبلة للحلف في 11 و12 تموز

Lebanon 24
06-07-2023 | 10:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمين عام الناتو لأردوغان: السويد أوفت بالتزاماتها للانضمام للحلف
lebanon 24
06/07/2023 19:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الناتو: نقدر الهواجس الأمنية التركية بشأن انضمام السويد للحلف
lebanon 24
06/07/2023 19:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني يدعو حلف الناتو إلى اتخاذ قرار إيجابي بشأن عضوية أوكرانيا في القمة المقبلة للحلف
lebanon 24
06/07/2023 19:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: يجب حصول أوكرانيا على ضمانات أقوى خلال قمة الناتو المقبلة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
06/07/2023 19:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:28 | 2023-07-06
12:14 | 2023-07-06
12:01 | 2023-07-06
12:01 | 2023-07-06
11:59 | 2023-07-06
11:50 | 2023-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website