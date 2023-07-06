Advertisement

أخبار عاجلة

مساعد ترامب والت ناوتا يؤكد أنه غير مذنب في قضية الوثائق السرية خلال جلسة استماع في المحكمة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
06-07-2023 | 11:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يلمح إلى أن مساعده متورط في قضية الوثائق السرية.. هذا ما قاله
lebanon 24
06/07/2023 21:24:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام أميركية: المحكمة تقرر منع ترامب من التواصل مع الشهود المحتملين في قضية الوثائق السرية
lebanon 24
06/07/2023 21:24:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر قضائي: انتهاء إجراءات مثول ترامب أمام محكمة ميامي قبيل انطلاق جلسة محاكمته (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
06/07/2023 21:24:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها خلال العملية العسكرية في مخيم جنين (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
06/07/2023 21:24:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:19 | 2023-07-06
14:17 | 2023-07-06
14:14 | 2023-07-06
13:43 | 2023-07-06
13:34 | 2023-07-06
13:32 | 2023-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website