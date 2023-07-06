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كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تعلن في بيان مسؤوليتها عن عملية كدوميم (الجزيرة)

Lebanon 24
06-07-2023 | 11:49
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