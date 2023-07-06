وسائل إعلام روسية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع: هناك احتمال كبير لوجود دبابات تشالجنر البريطانية في الضربة التي استهدفت لفيف غربي أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)

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