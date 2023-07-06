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وزير المالية الإسرائيلي: سنعمل على تسريع خطط بناء 1100 وحدة استيطانية قريبة من موقع الهجوم في مستوطنة كدوميم (الجزيرة)

Lebanon 24
06-07-2023 | 14:14
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