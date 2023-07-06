Advertisement

أخبار عاجلة

مندوبة أميركا في الأمم المتحدة: انتشار الطائرات المُسيرة الإيرانية وتطويرها يشكل تهديدا عالميا (الشرق)

Lebanon 24
06-07-2023 | 14:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوبة أميركا بالأمم المتحدة: نسعى لتفويض يسمح بعبور المساعدات عبر معابر شمال غرب سوريا (العربية)
lebanon 24
07/07/2023 01:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: إرسال أميركا ذخائر عنقودية لأوكرانيا خطوة جديدة نحو التصعيد
lebanon 24
07/07/2023 01:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن يعقد الجمعة جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الضفة الغربية (الشرق)
lebanon 24
07/07/2023 01:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الفرنسية: لا توجد عنصرية في قواتنا ومؤسساتنا ونحن مصدومون ببيانات الأمم المتحدة في هذا الشأن (الشرق)
lebanon 24
07/07/2023 01:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:23 | 2023-07-06
18:14 | 2023-07-06
18:13 | 2023-07-06
18:10 | 2023-07-06
18:08 | 2023-07-06
18:07 | 2023-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website