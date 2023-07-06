علي حسن خليل لـ "ام تي في": نسأل فخامة الرئيس السابق العماد عون ماذا فعل يوم كان رئيساً في الملفات المالية والتدقيق؟ ولماذا يرمي الاتهامات على غيره بانهم ضد التدقيق الجنائي؟

Lebanon 24