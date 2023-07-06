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حسن خليل: أدعو لنشر تقرير التدقيق الجنائي وفق الأصول وإحالته الى مجلس الوزراء منذ صباح الغد والرئيس بري مع هذه الدعوة ونحن مع توسيعه ليشمل كل الإدارات والوزارات

Lebanon 24
06-07-2023 | 14:41
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