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المتحدث باسم البنتاغون: السفينة التي احتجزتها إيران في المياه الدولية بالخليج ربما تكون سفينة تهريب نفط (الجزيرة)

Lebanon 24
06-07-2023 | 14:56
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