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حسن خليل: لسنا مع تعيينات بغياب رئيس للجمهورية لكننا أصبحنا أمام واقع دقيق وصعب يهدد مؤسسات كبيرة كغياب رئيس للأركان و"الله يسترنا" إذا طال الفراغ

Lebanon 24
06-07-2023 | 14:57
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