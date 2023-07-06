حسن خليل: لسنا مع تعيينات بغياب رئيس للجمهورية لكننا أصبحنا أمام واقع دقيق وصعب يهدد مؤسسات كبيرة كغياب رئيس للأركان و"الله يسترنا" إذا طال الفراغ

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