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قوات الدعم السريع: قواتنا تصدت لقوات الانقلابيين والفلول قرب منطقة كأس بولاية جنوب دارفور كانت في طريقها إلى مدينة نيالا (الجزيرة)

Lebanon 24
06-07-2023 | 15:30
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