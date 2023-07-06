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مسؤول أميركي لـ"الجزيرة": المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا ستشمل قذائف عنقودية من عيار 155 مليمترا

Lebanon 24
06-07-2023 | 16:07
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