الرئيس الأوكراني: نشكر التشيك على دعم إرادة أوكرانيا بالأسلحة والانضمام للاتحاد الأوروبي والناتو ونأمل أن نحصل على دعم كامل من قمة الناتو المقبلة (الجزيرة)

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