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فصائل المقاومة في جنين: نواصل الإعداد والتجهيز على كل المستويات للتصدي للاحتلال عند كل اقتحام واعتداء ونقول للعدو وقيادته إن ما بعد معركة بأس جنين ليس كما قبله (الجزيرة)

Lebanon 24
06-07-2023 | 16:10
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