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الخارجية الأميركية: الأنشطة العدائية لإيران تتناقض مع جهودنا لخفض التصعيد وتأمين شرق أوسط أكثر ازدهاراً

Lebanon 24
06-07-2023 | 17:36
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