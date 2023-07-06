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القوات الجوية الأميركية: نحثّ القوات الروسية بسوريا على وقف سلوكها المتهور والالتزام بالمعايير المتوقعة منها

Lebanon 24
06-07-2023 | 18:07
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