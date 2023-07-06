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المستشار السياسي لقائد الدعم السريع ل"لجزيرة مباشر": الجيش السوداني هو الذي بادر بالقتال وغدر وخان

Lebanon 24
06-07-2023 | 18:10
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