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القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيين اثنين أثناء اقتحام البلدة القديمة بنابلس

Lebanon 24
07-07-2023 | 02:17
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