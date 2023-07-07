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الجيش الإسرائيلي: العملية في نابلس كانت ضد متورطين في إطلاق نار على سيارة شرطة هذا الأسبوع

Lebanon 24
07-07-2023 | 03:25
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