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أخبار عاجلة
وزارة الخارجية الأميركية لـ"الحدث": نعمل مع السعودية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي للحلّ في السودان
Lebanon 24
07-07-2023
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05:26
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