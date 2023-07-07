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قاسم هاشم لـ "الجديد": نائب الحاكم الاول وسيم منصوري أبدى عدم استعداد لاستلام المهام بعد نهاية ولاية حاكم المصرف ولا بد من إيجاد مخرج لهذه الأزمة

Lebanon 24
07-07-2023 | 08:17
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