قاسم هاشم لـ "الجديد": نائب الحاكم الاول وسيم منصوري أبدى عدم استعداد لاستلام المهام بعد نهاية ولاية حاكم المصرف ولا بد من إيجاد مخرج لهذه الأزمة

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