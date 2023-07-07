Advertisement

أخبار عاجلة

اردوغان: الدول التي لا تكافح الإرهاب لا يمكنها مجابهة أعداء الناتو

Lebanon 24
07-07-2023 | 09:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم البنتاغون: السفينة التي احتجزتها إيران في المياه الدولية بالخليج ربما تكون سفينة تهريب نفط (الجزيرة)
lebanon 24
07/07/2023 19:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الهجمات الإرهابية التي يشنها المستوطنون اليهود... ما علاقة قائد "الجيش الإسرائيلي"؟
lebanon 24
07/07/2023 19:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أقول بكل ثقة أن الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمّن استمرارية الدولة ومؤسساتها بعدما تسلل التعطيل الممنهج إلى سائر المؤسسات بفعل الحسابات والتعقيدات السياسية التي تتحكم بعملها
lebanon 24
07/07/2023 19:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري: الإجراءات التي اتخذتها الدولة على المستوى القانوني أو على صعيد المصالحات تسهم في توفير البيئة الأفضل لعودة اللاجئين
lebanon 24
07/07/2023 19:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2023-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:31 | 2023-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2023-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:51 | 2023-07-07
11:50 | 2023-07-07
11:45 | 2023-07-07
11:37 | 2023-07-07
11:33 | 2023-07-07
11:12 | 2023-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website