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زيلنسكي: عدم اتخاذ الناتو قراراً بشأن عضوية السويد وأوكرانيا تهديد للأمن العالمي

Lebanon 24
07-07-2023 | 09:51
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