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مسؤول في البنتاغون لـ"الحرة": قيمة حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لاوكرانيا تصل إلى 800 مليون دولار من ضمنها الذخائر العنقودية

Lebanon 24
07-07-2023 | 11:33
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