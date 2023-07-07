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البيت الأبيض يؤكد أن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية هو "الصواب" (سكاي نيوز)

Lebanon 24
07-07-2023 | 14:27
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