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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يصل إلى تركيا في زيارة عمل تلبية لدعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

Lebanon 24
07-07-2023 | 14:28
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