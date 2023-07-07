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وزير الخارجية البريطاني: على روسيا عدم تعريض سلامة محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا لمزيد من الخطر

Lebanon 24
07-07-2023 | 15:38
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