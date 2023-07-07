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بايدن لشبكة "سي إن إن": لا أعتقد أن هناك إجماعا في النيتو بشأن ضم أوكرانيا إلى الحلف الآن وسط الحرب

Lebanon 24
07-07-2023 | 17:27
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