Advertisement

أخبار عاجلة

زيلنسكي: نؤكد ضرورة استمرار التعاون مع تركيا في المجالات الدفاعية

Lebanon 24
07-07-2023 | 18:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جعجع بحث وسفير جمهورية الدومينيكان في تركيا ولبنان سبل التعاون
lebanon 24
08/07/2023 06:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة التعاون الإسلامي: نشدد على ضرورة تطبيق القانون الدولي لحظر الكراهية الدينية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/07/2023 06:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: الحفاظُ على القطاع العام وتطويره في الصحة والتعليم والجامعة اللبنانيّة وغيرها من المجالاتِ ضرورةٌ لحماية المواطنين من الاحتكار ومن التمييز
lebanon 24
08/07/2023 06:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الجنوبية تعلن تعزيز التعاون مع فيتنام في مجال الصناعات الدفاعية
lebanon 24
08/07/2023 06:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:31 | 2023-07-07
18:22 | 2023-07-07
18:20 | 2023-07-07
18:19 | 2023-07-07
18:02 | 2023-07-07
17:55 | 2023-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website