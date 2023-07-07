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سفير روسيا لدى واشنطن: قرار الإدارة الأميركية تزويد كييف بالذخائر العنقودية بادرة يأس من قبل الولايات المتحدة

Lebanon 24
07-07-2023 | 18:22
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